Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı - Haberler
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Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı

AA / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel
Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı

Edirne'nin Enez ilçesinde lodos nedeniyle 7 kayık battı.

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde lodos nedeniyle 7 kayık battı.

Lodos nedeniyle troller ve kayıklar Sultaniçe Limanı'na demir attı.

Şiddetini artıran rüzgar ve yağış kayıklara zarar verdi.

Limandaki 7 kayık parçalanarak battı. Kayıklarının battığını gören sahipleri üzüntü yaşadı.

Balıkçı İsmail Çakıcı, AA muhabirine, 50 yıldır Sultaniçe'de balıkçılık yaptığını ancak hayatında daha önce böyle bir fırtına görmediğini belirtti.

Çakıcı, "Gece boyu kayığımı kurtarmak için mücadele ettim. Ama maalesef arkadaşlarımızın 7 kayığı batarak parçalandı." dedi.

Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı

Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı

Enez sahilinde lodos nedeniyle 7 kayık battı

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AA / Ömer Çakıcı - Son Dakika Haberleri

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