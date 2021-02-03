Enez Kaymakamı Göktaş ziyaretlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Enez Kaymakamı Göktaş ziyaretlerde bulundu

03.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:02
Enez Kaymakamı Göktaş ziyaretlerde bulundu

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ziyaretlerde bulundu.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ziyaretlerde bulundu.

Enez Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Göktaş, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

Göktaş, sağlık çalışanlarının salgın döneminde cansiperane çalıştığını belirterek teşekkür etti.

Kaymakam Göktaş, Enez Liman Başkanı İsmail Gümüş'ü de ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Akar da ziyarette yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Didem Kınalı Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Enez Kaymakamı Göktaş ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 10:04:31. #1.15#
title