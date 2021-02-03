Enez Kaymakamı Göktaş ziyaretlerde bulundu

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ziyaretlerde bulundu.

Enez Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Göktaş, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

Göktaş, sağlık çalışanlarının salgın döneminde cansiperane çalıştığını belirterek teşekkür etti.

Kaymakam Göktaş, Enez Liman Başkanı İsmail Gümüş'ü de ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Akar da ziyarette yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci