Enez Kaymakamı Göktaş'tan 101 yaşındaki Zülice Şevle'ye ziyaret
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Enez Kaymakamı Göktaş'tan 101 yaşındaki Zülice Şevle'ye ziyaret

Enez Kaymakamı Göktaş'tan 101 yaşındaki Zülice Şevle'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçede yaşayan 101 yaşındaki Zülice Şevle'yi evinde ziyaret etti.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçede yaşayan 101 yaşındaki Zülice Şevle'yi evinde ziyaret etti.

İlçenin en yaşlı kadını olarak bilinen Şevle'nin Anneler Günü'nü de kutlayan Göktaş, "Teyzemizin geçmiş Anneler Günü'nü ve bayramını kutluyorum. Allah sağlıklı, sıhhatli ömürler versin." dedi.

Kaymakam Göktaş Şevle'ye çiçek ve hediyeler verdi.

Şevle ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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