Enez Kaymakamı Göktaş sınır hattında incelemede bulundu
08.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:02
Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, hudut hattında incelemede bulundu.
Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, hudut hattında incelemede bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, hudut bölgesine gitti.
Sınır hattına incelemede bulunan Göktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Göktaş'a, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Akar ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Çalışkan da eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar