Enez'in kurtuluşunun 97. yılı
Enez ilçesinin kurtuluşunun 97. yılı düzenlenen törenle kutlandı.
Enez ilçesinin kurtuluşunun 97. yılı düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenk sunuldu.
Kaymakam Elif Canan Tuncer ve Belediye Başkanı Özkan Günenç, vatandaşların ve öğrencilerin gününü kutladı.
Kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Milletvekili Orhan Çakırlar, kaymakam Tuncer ve belediye başkanı Günenç verdi.