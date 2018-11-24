Enez'in İşgalden Kurtuluşu Törenle Kutlandı

Enez ilçesinin işgalden kurtuluşunun 96. yılı kutlandı.

Enez'in kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer ve Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, daha sonra halkın kurtuluş gününü kutladı.

Törende, kurtuluşu simgeleyen gelin ile avcı, Türk bayrağını öperek Kaymakam Tuncer'e sundu.

Belediye Başkanı Bostancı da yaptığı konuşmada, havanın son derece çok soğuk olduğuna işaret ederek, "Biraz üşüyeceğiz ama canı pahasına vatanımız için mücadele eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Etkinlikler kapsamında öğrenciler şiir okudu ve halk oyunları gösterisi sundu.