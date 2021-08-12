Enez ilçesinde flamingolara can suyu verildi
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Enez ilçesinde flamingolara can suyu verildi

Enez ilçesinde flamingolara can suyu verildi
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Enez ilçesinde sulak alanlarda yaşayan flamingolara can suyu verildi.

Enez ilçesinde sulak alanlarda yaşayan flamingolara can suyu verildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Enez ilçesindeki Tuz Gölü kurumaya başladı. Burada bulunan flamingolar için lagün göllerinden kepçe yardımıyla kanal açılarak bölgeye su verildi.

Enez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Yalçın Bitikli, yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle su kaynaklarının kurumaya başladığını belirtti.

Açılan kanallardan göle su verildiğini anlatan Bitikli, "Bu duyarlı davranışlarından dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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