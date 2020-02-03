Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen yakalandı
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Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botlarla yasadışı olarak yurt dışına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı.

03.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:21
Enez ilçesi açıklarında 2 botta 40 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesi açıklarında lastik botlarla yasadışı olarak yurt dışına geçmeye çalışan uyruklu düzensiz göçmenler yakalandı.


Enez İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Boztepe açıklarında 2 adet bot ile yasadışı yollarla 'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri tespit etmesi üzerine, sahil güvenlik botu, göçmenlerin görüldüğü bölgelere doğru hareket etti. 2 adet botta, Afganistan uyruklu 7'si çocuk ve 12'si kadın toplam 40 düzensiz göçmen yakalanırken, işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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