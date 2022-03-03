Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın yıl içinde hizmeti girmesi planlanıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde yapımı devam eden Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın, yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor.

İl Özel İdaresinin girişimleriyle ilçeye gümrük kapısı limanı yapılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Rıhtım yapım çalışmalarının, mart ayında tamamlanması hedefleniyor.

Gümrük kapısının kurulacağı liman, 130 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde olacak.

Yunanistan'ın Semadirek Adası karşısındaki Enez ilçesine kurulacak liman gümrüğünün ilçeyi uluslararası ticarete ve turizme açması amaçlanıyor.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, devam eden çalışmaları inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Göktaş, devam eden rıhtım yapım çalışmalarının ay sonunda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Rıhtım yapım işinin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığınca onaylanacak üst yapı projesinin yapımına başlanacağını aktaran Göktaş, yıl içerisinde Enez Deniz Gümrük Kapısı'nın açılarak vapur seferlerine başlanılmasının planlandığını kaydetti.