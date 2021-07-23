Enez'deki plajlarda tatilci yoğunluğu
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Enez'deki plajlarda tatilci yoğunluğu

Enez'deki plajlarda tatilci yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Enez ilçesindeki plajlarda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Enez ilçesindeki plajlarda tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Enez, Sultaniçe ve Gülçavuş'taki plajlarda Kurban Bayramı tatili ile yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini sahillerde geçirdi.

İstanbul'dan gelen Serdar Esenbahar, bayram tatilini Sultaniçe'de denize girerek geçirdiğini belirtti.

Her yıl tatil için ailecek Sultaniçe'ye geldiklerini anlatan Esenbahar, "Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleme özelliğine sahip olması nedeniyle burayı tercih ettik. Konaklama ücretleri pahalı olduğu için çadır kurarak tatilimizi geçireceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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