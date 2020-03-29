Enez'de "sosyal mesafe şeridi" ile koronavirüs önlemi Enez ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında bankamatik cihazları ve marketlerin önüne "sosyal mesafe şeridi" çekildi.

Enez ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında bankamatik cihazları ve marketlerin önüne "sosyal mesafe şeridi" çekildi.

Enez Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşların daha dikkatli olması için ortak yaşam alanları olan bankamatik cihazı ve marketlerin önüne 1 metre arayla şerit çekti.

Öte yanan, kamu kurum ve kuruluşlarını ve ortak yaşam alanlarını dezenfekte eden ekipler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara da Vefa Sosyal Destek Grubuyla koordineli çalışarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Enez Belediyesince belirli aralıklarla "Evde kal" anonsu yapılıyor.

Kaynak: AA