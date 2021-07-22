Enez'de serinlemek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu
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Enez'de serinlemek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu

Enez'de serinlemek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Enez ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kardeşten biri suda boğuldu.

Edirne'nin Enez ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kardeşten biri suda boğuldu. 15 günde 2 kişinin boğulduğu Enez'de kaymakamlık vatandaşlara uyarıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Enez'in Altınkum Sahili'nde Murat Erez (18) ve Ömer Erez (23) isimli kardeşler serinlemek için denize girdi; ancak iki kardeş bir süre sonra suda çırpınarak yardım istedi.

Boğulmak üzere olan iki kardeşe çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve sudan çıkardı. Sahile çıkarılan kardeşler, ambulans ile Enez Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada müdahale yapılan kardeşlerden Ömer Erez kurtarılırken, Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ancak 18 yaşındaki Murat Erez tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili olarak Enez Kaymakamlığı sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Son 15 günde 2 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtilen paylaşımda, "Hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımızı maalesef geri getiremiyoruz. Lütfen, mutluluğumuz hüzne dönüşmesin" ifadeleri kullanılırken, denize gireceklere uyarılarda bulunuldu.

Enez'de serinlemek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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