Enez'de Satranç Coşkusu Hız Kesmeden Devam Ediyor

94 sporcunun kayıt yaptırdığı 72 sporcunun 3 kategoride kıyasıya mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporculara 1800 TL maddi ödül ve madalya dağıtıldı.

Küçükler kategorisinde 40, yıldızlar kategorisinde 26, genel kategoride 6 sporcu mücadele etti.



Turnuvada İbrahim Cengiz AKBAŞ, Hayrettin Cihan ERTAŞ, Erkan KINCI, Türkan KURNAZ, Muhammet Ensar KURU, Ahmet Bora GÜNENÇ, Yağız Ada İŞCAN, Rüya ONAY, Elif Nilsu ALAS, Rüya BALYEMEZ, Zehra Ceren SAMUK, Çakır YAĞIZ, İrem Selin AYKUL madalya, para ödüllü alan Enezli sporcular oldular.



Turnuvaya Enezli sporcuların yanı sıra Keşan, İpsala, Uzunköprü, Edirne Merkez, Lüleburgaz, İstanbul'dan sporcular katılım gösterdi.



Turnuva Direktörü Umut GÜNEY bir süredir hazırlandıkları turnuvanın son derece faydalı geçtiğine değinirken Turnuva Sponsoru Kayhan SİNECİKLİ'ye ve emeği geçenlere desteklerinden ötürü çok teşekkür etti. Ayrıca Satranca gönül vermiş insanları bu turnuvada görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Güney "Tüm sporcuları tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.