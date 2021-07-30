Enez'de "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi
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Enez'de "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi

Enez'de 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı' gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Enez'de, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Enez'de, "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş başkanlığında yapılan toplantıda sıcaklıkların artması, anız yakma, orman alanlarında piknik amaçlı ateş yakma nedenleri başta olmak üzere ilçede çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Olası yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetleriyle birlikte araç ve ekipman kapasiteleri ele alındı.

Toplantıda sabotajlara karşı duyarlı olunması ve tedbir alınması da değerlendirildi.

Toplantıya, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile Enez Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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