Enez'de Mavi Yengeç Bolluğu

Günde 200 kilogram mavi yengeçin avlandığı Enez ilçesinde, balıkçılar tarafından su ürünleri kooperatifine getirilen yengeçler, kasalar halinde buzlanarak ihracatçı firmaya satılıyor.



Enez'de balıkçılık yapan Cemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bol miktarda mavi yengeç yakaladığını söyledi.



Bu mevsimde oğluyla birlikte her gün mavi yengeç avlamaya çıktıklarını anlatan Sönmez, şöyle konuştu:



"Biz oğlumla beraber kafes sistemi dediğimiz bu düzeneği yemleyerek göle atıyoruz. Ardından bir saat sonra topluyoruz. Yengeçleri canlı yakalıyoruz. Antalya'dan gelen bir firma kilosunu 5 liradan bizden alıyor. Günlük 200 kilo civarında mavi yengeç yakalıyoruz. Allah bereket versin. Mavi yengeçleri de kilosunu ortalama 5 liradan satıyoruz."