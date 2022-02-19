Enez'de marketlerde KDV denetimi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesindeki marketlerde KDV denetimi yapıldı.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri zincir marketlerin ilçedeki şubelerinde incelemede bulundu.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemeye uygunluk denetlendi.

Usulsüzlük tespit edilen ve tarihi geçmiş ürünleri reyonlardan indirmeyen zincir marketler hakkında cezai işlem uygulandı ve bu marketler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.