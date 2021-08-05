Enez'de izinsiz havai fişek atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
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Enez'de izinsiz havai fişek atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Enez'de izinsiz havai fişek atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Enez ilçesinde, Kaymakamlıktan izin almadan hava fişek ve benzeri patlayıcı maddeleri atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Enez ilçesinde, Kaymakamlıktan izin almadan hava fişek ve benzeri patlayıcı maddeleri atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artması ve bazı tedbirsiz davranışlara bağlı olarak Türkiye genelinde pek çok orman yangınının çıktığı belirtildi.

Havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin yangın riskini artırdığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçe merkezinde ve köylerde düğün, nişan, sünnet ve benzeri gerekçelerle uygun olmayan alanlarda, yetkisiz kişilerce, ilgili kurumlardan izin alınmaksızın havai fişekler atılmakta ve bu durum yerleşim alanları ve ormanlarımız için yangın riskini artırmaktadır. Bu sebeple ilçe merkezinde ve köylerimizde hangi gerekçe ile olursa olsun yetkisiz kişilerce, Kaymakamlık makamından izin alınmaksızın ve mevzuatta belirtilen diğer şartları taşımaksızın havai fişek ve benzeri patlayıcı maddelerin atılmaması gerekmektedir. Tüm uyarılara rağmen meri mevzuata aykırı hareket eden vatandaşlarımızla alakalı idari işlem başlatılarak TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca Enez Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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