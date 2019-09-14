Enez'de geçici rehabilitasyon merkezi açıldı

14.09.2019 17:20

Enez ilçesinde geçici rehabilitasyon merkezi açıldı.

Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uzunköprü 80. Yıl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin tadilatta olması nedeniyle, 25 zihinsel engelli, Enez TOKİ Hizmet Konutlarına getirildi.

Görevliler engelli vatandaşların bakımını, tadilat tamamlanana kadar burada yapacak.

Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer ve Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, geçici rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA