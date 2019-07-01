Enez'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. Yıl Dönümü kutlandı
Mustafa Kemal Atatürk ve Deniz Şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.
Enez Liman Başkanlığı tarafından, Gençlik Parkında katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Enez Limanında devam eden kutlamalarda, profesyonel dalgıçlar, denizin içinde Türk Bayrağını sergilediler.
Ardından Liman Başkanlığı tarafından tekne turu düzenlendi. Tura, Enez İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Enez Liman Başkanı Necdet Biçici, kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı. Düzenlenen tekne turunun sonunda, deniz şehitleri adına denize çelenk bırakıldı.
Kaynak: Bültenler
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