ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI - Haberler
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ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahilinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı, bazı iş yerleri, yazlık bahçeleri ve yollar sular altında kaldı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahilinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı, bazı iş yerleri, yazlık bahçeleri ve yollar sular altında kaldı.

Marmara Bölgesi'nde dün etkisini gösteren lodos bugün şiddetini arttırdı. Saros Körfezi'ndeki Enez ilçe sahilinde şiddetli lodos nedeniyle deniz taştı. Denizin taşması nedeniyle bazı iş yerleri, yazlık bahçeleri ve yollar sular altında kaldı. Deniz suyunun iç bölgelere doğru ilerlediği ve sitelere ulaştığı bildirildi.

Öte yandan Enez Limanı'nda lodos nedeniyle 7 kayık battı. Gece boyunca şiddetini artıran rüzgar ve yağış kayıklara da zarar verdi. Limanda demirli 7 kayık parçalanarak battı.

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

ENEZ'DE DENİZ TAŞTI, YAZLIKLAR, İŞ YERLERİ VE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

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