Enez'de çeltik yetiştiricilerine hibe ve tohum desteği

Enez Kaymakamlığınca, damla sulamayla çeltik ekmek isteyenlere yüzde 75 hibe ile ayni tohum desteği sağlanmasının planlandığı bildirildi.

Enez Kaymakamlığınca, damla sulamayla çeltik ekmek isteyenlere yüzde 75 hibe ile ayni tohum desteği sağlanmasının planlandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Damla Sulama Yöntemi ile Çeltik Yetiştirciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'nin sürdüğü belirtildi.

Üreticilere bu kapsamda destekler sağlandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Damla sulamayla çeltik ekmek isteyen vatandaşlarımıza yüzde 75 hibe ile ayni tohum desteğinin sağlanması planlanmaktadır. Hibeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın 10 Mart 2021 tarihine kadar Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci