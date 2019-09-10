Enez'de 38 kaçak göçmen yakalandı

10.09.2019 09:34

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe sahilinin güneyindeki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmeni yakaladı. 10'u çocuk, 11'i kadın olan kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA