Enez Ayasofya Cami-i Şerifi cemaatine kavuştu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Enez Ayasofya Cami-i Şerifi, yeniden ibadete açtı.

Fatih Sultan Mehmet'in Enez'i fethetmesiyle camiye çevrilen ve sonraki yıllarda yaşanan depremler sonucunda kullanılamaz duruma gelen tarihi cami, 56 yıl sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı Cuma namazıyla cemaatine kavuştu.

Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış serhat şehri Edirne'nin Enez ilçesinde gerçekleştirilen açılışta konuşan Başkan Erbaş, İslam medeniyetinin cami merkezli bir medeniyet olduğunu ifade ederek, "Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Mekke-i Mükerreme'den Yesrib'e hicret ettiğinde, Yesrib'i Medine-i Münevvere yani aydınlanmış şehir haline getirebilmek için ilk yaptığı iş, Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek oldu. Yani Yesrib'e bir cami inşa etmek oldu. O cami ile Yesrib, Medine-i Münevvere haline geldi. Camiyi okul haline getirmişti. " dedi.

Başkan Erbaş, Hazreti Peygamberin Suffe'de yetiştirdiği ashabın yeryüzüne dağılarak insanlara İslam'ı anlattığını, camiler inşa ettiklerini dile getirerek, "İşte biz ecdadımızın yolundayız Selçuklu, Osmanlı ve bugün Cumhuriyet Türkiye'sinde her beldemizde, her şehrimizde, her köyümüzde, her mezramızda elhamdülillah camilerimiz var. 90 bin camimiz ile insanımızın hem ibadetlerini yapma hem de onların din eğitimine katkı noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. " diye konuştu.

"Camilerimiz bizim tapu senedimiz" diyen Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan birkaç ay önce Balkan ülkelerini ziyaret ettik. Gözümüz nerede bir minare görse kalbimiz kıpır kıpır atmaya başlıyor. Nerede bir cami, nerede bir minare görsek mutlu oluyoruz, bahtiyar oluyoruz. Şimdi burada Edirne Enez Ayasofya Camii'mizin yeniden ibadete açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin. Ne güzel bir birliğimiz, beraberliğimiz var ki kurumlar olarak hepimiz buradayız. Bu işin sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olması münasebeti ile 5-6 yıldır Sayın Genel Müdürümüz bizatihi işin başında. Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan, Valimiz, Kaymakamımız, müftülüğümüz mesailerinden hiç esirgemeden gayret ettiler, elbirliğiyle işte bir Ayasofya Camimizi daha açmış olmanın gururunu yaşamayı bizlere bu şekilde Cenab-ı Hak göstermiş oldu. Rabbimize hamd olsun. Cenab-ı Hak minarelerimizden ezanlarımızı, gönderden bayrağımız eksik eylemesin, vatanımızı her türlü kazadan, beladan, depremden, felaketten hepimizi muhafaza eylesin. "

Başkan Erbaş'ın konuşmasının sonunda yapmış olduğu duanın ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Açılışa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Edirne İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve çok sayıda davetli katıldı.

