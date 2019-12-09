Enez açıklarında lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı

09.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:36

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik bot içinde, Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.



Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Enez'in Boztepe açıklarında lastik bot tespit edildi. Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, bot içindeki 35 Afganistan ve 3 İran uyruklu, 24'ü erkek, 7'si kadın, 7'si ise çocuk olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni yakaladı.



Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA