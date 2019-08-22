Enez açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı

Enez açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

22.08.2019 12:08
Enez açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik botu Enez açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Durdurulan iki botta 32'si çocuk Afganistan ve Özbekistan uyruklu 68 düzensiz göçmen yakalandı.


Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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