Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
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Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 40 kaçak göçmen, yakalandı.

03.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:19
Enez açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışan 40 kaçak göçmen, yakalandı.

İlçe ekiplerince yapılan denetimlerde, Enez sahili ile Burnu açıklarındaki 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, lastik botları durdurup, Afganistan uyruklu olan, 7'si çocuk, 12'si kadın toplam 40 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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