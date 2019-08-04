Enez açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

04.08.2019 12:49

Enez açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen ve içinde 10'u çocuk 36 düzensiz göçmen bulunan bot yakalandı.

Edirne'nin Enez ilçesinde 3 Ağustos 2019, saat 00.15'te Boztepe Burnu batısında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından denizde hareket eden bot tespit edildi. Durdurulan botta yapılan incelemeler sonucunda 34'ü Afganistan, 2'si İran uyruklu olmak üzere; 19'u erkek, 7'si kadın ve 10 çocuk toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA