Enez açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde denizde 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Enez ilçesinde denizde 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu ve mobil radarı, Boztepe Burnu açıklarında lastik bot hareketliliği tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botlarda, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan uyruklu 18'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri sonrası Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.