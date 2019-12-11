Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında yasa dışı yollarda yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.

11.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:55
Enez açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesi açıklarında yasa dışı yollarda yurt dışına geçmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen yakalandı.


Enez ekipleri, 10 Aralık günü saat 05.55 sıralarında yaptıkları denetimlerde hareket halinde bir lastik botla 'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri tespit etti. Deniz üzerinde durdurulan lastik bot içinde 10'u kadın, 4'ü çocuk ve 16'sı da erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.


İşlemleri yapılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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