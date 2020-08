Enes Ünal: Transferim yakında sonuçlanır "Şenol Güneş inanılmaz bir karakter""Arda ağabeyi Galatasaray formasıyla görmek güzel olacak""Burak ağabey ve Cenk ağabey gibi çok iyi forvetlere sahibiz" "Başakşehir kurduğu sistemin ve istikrarın meyvesini topladı""Türk oyuncu iyiyse o oynasın ama yabancı iyiyse yabancı oynasın""Üst...

"Şenol Güneş inanılmaz bir karakter"

"Arda ağabeyi Galatasaray formasıyla görmek güzel olacak"

"Burak ağabey ve Cenk ağabey gibi çok iyi forvetlere sahibiz" " Başakşehir kurduğu sistemin ve istikrarın meyvesini topladı""Türk oyuncu iyiyse o oynasın ama yabancı iyiyse yabancı oynasın""Üst düzey takımlarda forma giymek istiyorum""EURO 2020'de başarıyı hak eden bir kadroya sahibiz"Pandemi sürecinde eşimin hamile olduğunu öğrendim""Şenol hocanın gelişi milli takımda havayı değiştirdi"

İbrahim ALİOĞLU - Selçuk AKBAŞ/ BODRUM,

İspanya La Liga'da sezonu Real Valladolid'te tamamlayan milli oyuncu Enes Ünal, transferinden milli takıma, Süper Lig'den yabancı kuralına kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. "PANDEMİ SÜRECİNDE EŞİMİN HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"İlk olarak pandemi süreciyle ilgili konuşan Enes Ünal, "Pandemi süreci hepimiz açısından zor geçti ama benim için farklı bir güzelliği oldu, eşimin hamile olduğunu öğrendik. Bize güzel bir enerji verdi. Onun haricinde kendime iyi bakmaya çalıştım" dedi."TRANSFERİM YAKINDA SONUÇLANIR"İspanyol ekibin Getafe'ye transferi konuşulan Ünal, "Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Transferim için şu an net bir durum yok ama bir iki hafta içinde farklı şeyler olabilir. Bazı gelişmeler var ve yakında sonuca ulaşacaktır" diye konuştu. "LA LİGA'DA MUTLUYUM"La Liga'nın kendisine uygun bir lig olduğunu söyleyen Ünal, "İspanya'da mutluyum. La liga, dünyanın en iyi 3 liginden birisi. Benim için gayet iyi" dedi. "ÜST DÜZEY TAKIMLARDA FORMA GİYMEK İSTİYORUM"Üst düzey liglerde oynama hedefine genç yaşta ulaştığını söyleyen golcü oyuncu, "Hayalim hep üst düzey seviyede futbol oynamak. Buna da çok erken bir zamanda ulaştım. Hedeflerim devam ediyor, daha üst klasman takımlarda forma giymek istiyorum. Bunun için çalışamaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. "EURO 2020'DE BAŞARIYI HAK EDEN BİR KADROYA SAHİBİZ"Pandemi nedeniyle bir yıl ertelen Avrupa Şampiyonası ile ilgili olarak da Ünal, "Benim açımdan da ülkemiz açısında da çok önemli bir turnuva. Bu sezon performansımı biraz daha arttırarak turnuvaya en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Çok iyi bir kadromuz var. Orada başarıyı hak eden bir kadromuz var. İnşallah bunu hep birlikte başarırız. Genç oyuncular olarak her zaman hazır olmalıyız. Burak ağabey ve Cenk ağabey gibi çok iyi forvetlere sahibiz ve hala çok üst düzey performans sergiliyorlar ama futbol sonsuza kadar oynanmıyor, bizim gibi genç oyuncuların her zaman hazır olması gerekiyor" dedi. "TÜRK OYUNCU İYİYSE O OYNASIN AMA YABANCI İYİYSE YABANCI OYNASI"Yabancı oyuncu kuralını da değerlendiren Ünal, "Kuralları çok seven birisi değilim. Aslında yorum da yapmak istemiyorum, benim işim de değil. İyi olan oynasın. Uzakta olsam da Süper Lig'i takip ediyorum. Benim için önemli olan yetenekli ve kaliteli oyuncunun oynaması. İki seviyede aynı oyuncu varsa biri Türk birisi yabancıysa tabii ki Türk oynasın ama yabancı oyuncu daha iyiyse o oynasın. Bu durum Türk oyuncuların daha üst seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. Bu durum onlardan futbolu öğrenmesi açısından, genç oyuncular için de çok önemli" diye konuştu. "ARDA AĞABEYİ GALATASARAY FORMASIYLA GÖRMEK GÜZEL OLACAK"Süper Lig'in önümüzdeki sezon çekişmeli geçeceğini söyleyen Ünal, "Önümüzdeki sezon ilgi çekici bir lig olacak. Arda ağabeyi tekrardan Galatasaray formasıyla görmek, diğer ağabeylerimi yeniden büyük olduğu formalarla görmek güzel olacak" ifadelerini kullandı. "BAŞAKŞEHİR KURDUĞU SİSTEMİN VE İSTİKRARIN MEYVESİNİ TOPLADI"Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in iyi bir sistem kurduğuna değinen Ünal, "Çok iyi bir istem kurdular ve işleyen bir çark var. Bu düzenin ve istikrarın da meyvelerini topladılar" açıklamasında bulundu."ŞENOL HOCA İNANILMAZ BİR KARAKTER"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten de övgüyle söz eden Ünal, "Şenol hocayla Bursaspor'da da çalıştım. Onu anlatmaya gerek yok. İnanılmaz bir hoca ve inanılmaz bir karakter. Onun milli takıma gelmesi bütün havayı değiştirdi. İnanılmaz bir takım haline dönüştü. Şenol hocanın tecrübesini taktik ve tekniğini bize aktarması önemli oldu" dedi.

