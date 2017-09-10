Enes Ünal, La Liga hesabını açtı

La Liga'nın 3. haftasında Villarreal konuk ettiği Real Betis'i 3-1 yenerek, milli futbolcu Enes Ünal yeni takımıyla resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti.



Sezon başında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'den Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, İspanyol ekibindeki ilk golü için fazla beklemedi.





Ligin ilk iki haftasında sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ilk kez seyircisi önüne çıkan Villarreal, Real Betis karşısında maça tutuk başladı. Konuk ekip 11. dakikada Sergio Leon ile öne geçti.





32. dakikada Carlos Bacca ile skoru eşitleyen Sarı Denizaltılar, 61. dakikada Samu Castillejo ile skor avantajını yakaladı.





69. dakikada Carlos Bacca'nın yerine oyuna giren Enes Ünal, 77. dakikada Alvaro Gonzalez'in uzun pasında defansın arkasına sarktı ve net bir vuruşla maçın sonucunu belirledi: 3-1.





Villarreal bu sonucun ardından puanını 3'e yükseltirken, Real Betis ise 3 puanda kaldı.



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