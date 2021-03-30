Enes Ünal kimdir? Enes Ünal kaç yaşında, nereli? Enes Ünal hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Enes Ünal performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Enes Ünal kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Enes Ünal performansıyla göz dolduruyor. Peki, Enes Ünal kimdir? Enes Ünal kaç yaşında, nereli? Enes Ünal hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

ENES ÜNAL KİMDİR?

Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi. Bursaspor altyapısında geçirdiği 3 sene içerisinde 102 karşılaşmada görev aldı ve bu maçlarda 170'in üzerinde gol atarak maç başına 1.66'lik gol ortalaması yakaladı.

2009-10 ve 2010-11 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011-12 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012-13 sezonunda U-16 dışında U-18 de de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

Enes'i Chelsea, Borussia Mönchengladbach, Juventus ve Santos gibi kulüpler kadrosuna dahil etmek istedi.

Manchester City

26 Haziran 2015 tarihinde Bursaspor resmi internet sitesinden Enes Ünal'ın Manchester City'e transfer olduğu açıklandı.

Genk

Manchester City, 31 Temmuz 2015 tarihinde Enes Ünal'ı 2 yıllığına Pro League takımlarından Genk'e kiraladığını açıkladı. Enes, Genk formasıyla ilk golünü Beker van België'de oynanan Dessel Sport karşılaşmasında attı. Genk bu maçtan 5-2 galip ayrıldı. Genk formasıyla ilk lig golünü ise 27 Ekim 2015 tarihinde oynanan Oostende karşılaşmasının 46. dakikasında attı.

Breda

Kiralık sözleşmesinin Genk tarafından feshedilmesinin ardından Enes, 1 Şubat 2016 tarihinde Manchester City tarafından Hollanda'daki 2. seviye futbol ligi olan Eerste Divisie takımı NAC Breda'ya sezon sonuna kadar kiralandı. Enes, NAC Breda formasıyla çıktığı 11 lig karşılaşmasında 9 gol attı ve takımı Playoff Yükselme Grubu'nda oynamaya hak kazandı. Enes takımının Yükselme Grubu yarı final rövanşında FC Eindhoven'a karşı 2-0 kazandığı maçta oyuna sonradan dahil oldu ve 6 dakika sonra kırmızı kart gördü ve Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından 3 maçlık ceza aldı. Bu cezaya yapılan itirazın kabul edilmememesi sonucu karar temyize taşındı ve Enes'in, Yükselme Grubu finalinin ikinci karşılaşmasında oynayabilmesine karar verildi. NAC Breda evinde oynadığı ilk maçta Williem II'yi 2-1 mağlup etti. Enes'in ilk 11'de başladığı ikinci karşılaşmada ise Williem II, NAC Breda'yı 3-1 yendi ve Hollanda'nın en üst futbol ligi Eredivisie'ye yükseldi.

Twente

23 Temmuz 2016 tarihinde Enes Ünal'ı Eredivisie takımlarından FC Twente'ye kiralandığı açıklandı. Çıktığı ikinci lig maçında takımı Groningen'i 4-3 mağlup ederken Enes üç gol attı. Ligin dördüncü haftasında Twente, ADO Den Haag'ı 4-1 mağlup etti. Enes bu maçta iki gol attı.

Villarreal

31 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol kulübü Villarreal'e 14 milyon avro karşılığında transfer oldu. Anlaşma gereği Manchester City, 20 milyon avro karşılıında geri alabilme opsiyonuna sahipti.

Levante

30 Ekim 2017'de Enes Ünal, Ocak ayında geri çağırma seçeneği ile Haziran 2018'e kadar Levante kulübüne kiralık olarak verdi.[24] 5 Kasım 2017'de Girona'ya karşı ilk maçında gol attı, ancak maç 2-1 mağlubiyetle sonuçlandı.

26 Aralık 2017'de Villarreal geri arama seçeneğini kullandı ve Enes Ünal yeniden Villarreal'e katıldı.

Real Valladolid

19 Ağustos 2018'de, bir yıllık kiralık olarak La Liga'ya yeni yükselen Valladolid'e verildi.] Temmuz 2019 Valladolid'deki kiralık sözleşmesi 2019-20 sezon sonuna kadar uzatıldı. Valladolid forması ile 2 sezonda 68 La Liga maçında forma giydi ve bu maçlarda 12 gol atıp 5 de asist yaptı. 3 de Copa del Rey maçında forma giyen Enes Ünal 2 de gol attı. Valladolid forması ile 2 sezonda resmi maçlarda toplam 71 maçta forma giyip, bu maçlarda 14 attıp 5 de asist üretti.

Getafe

2020 yazında 9 milyon avro bedelle Getafe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Görsel: @enesunal16