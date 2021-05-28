Enes Ünal Kimdir? Enes Ünal hangi takımda? Enes Ünal kaç yaşında, nerelidir?

Hemen hemen her transfer döneminde adı İstanbul takımlarıyla anılan Enes Ünal, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki Enes Ünal Kimdir? Enes Ünal hangi takımda? Enes Ünal kaç yaşında, nerelidir?

Kariyerine İspanya'da devam eden Enes Ünal, sezon başında 9 milyon avro bedelle Getafe'ye transfer olmuş ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Enes Ünal'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa Osmangazi'de doğmuştur.

Bursaspor'un eski kaptanlarından Mesut Ünal'ın oğludur. 1.85 metre boyunda olan Enes Ünal santrafor pozisyonunda görev almaktadır.

Bursaspor eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu olan Enes, futbola 31 Mayıs 2006 tarihinde 9 yaşındayken Küçükköyspor'da başladı. Ardından Bursaspor tarafından transfer edildi.

Amatördeki ilk golünü babası Mesut Ünal'ın çalıştırdığı Sakaryaspor'a karşı kaydeden Enes, yeşil beyazlı kulübün alt yapısı ve milli takımlarda gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Profesyonelliğe geçişinden önce 250'nin üzerinde gol kaydeden Enes, bu arada Chelsea, Manchester City, Borussia Mönchengladbach gibi Avrupa'nın ünlü kulüplerinin dikkatini çekti. Bursaspor ile yapılan görüşmeler sonrasında 3 yıllık profesyonel sözleşmeyi imzalayan Enes, A takımda da bu başarılı performansını sürdürdü.

A takım ile ilk resmi müsabakasına UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Vojvodina ile oynanan karşılaşmada çıkan Enes, Bursaspor tarihinin en genç forma giyen oyuncusu ünvanını elde etti. Enes, başarısına ligin ikinci haftasında oynanan Galatasaray maçında attığı golle yenisini ekledi. Enes takımına beraberliği getirdiği golle ligin en genç gol atan futbolcusu unvanını da elde etmiş oldu.

Enes Ünal, Bursa'da 2009 - 2010 ve 2010 - 2011 sezonlarında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011 - 2012 sezonu ile birlikte Bursaspor'un U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012 - 2013 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012 - 2013 sezonunda U-16 ve U-18 de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

5 Mayıs 2013 tarihinde Bursaspor ile 3 yıllık anlaşma imzalayarak profesyonelliğe geçiş yaptı. 25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor - Galatasaray maçında ilk gölünü attı.

26 Haziran 2015 tarihinde Manchester City'e transfer oldu. Ama Manchester City'den 31 Temmuz 2015 tarihinde Belçika'nın Genk şehrine ait futbol takımı olan "Genk" takımına kiralık olarak gönderildi. İki yıllığına gitmiş olan Enes Ünal, 29 Ocak 2016 tarihinde sözleşmesi feshedilerek takımına geri döndü. 1 Şubat 2016 tarihinde Hollanda'nın Breda kentindeki NAC Breda takımına kiralık olarak gönderildi.

30 Haziran 2016 tarihinde de Hollanda Enschede'de bulunan FC Twente takımına kiralık olarak gönderildi.

31 Mayıs 2017 tarihinde İspanyol takımı Villarreal'e 14 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştur. Anlaşma gereği Manchester City, 20 Milyon Euro karşılıında geri alabilme opsiyonuna sahiptir.

19 Ağustos 2018'de, bir yıllık kiralık olarak La Liga'ya yeni yükselen Valladolid'e verildi. Temmuz 2019 Valladolid'deki kiralık sözleşmesi 2019-20 sezon sonuna kadar uzatıldı. Valladolid forması ile 2 sezonda 68 La Liga maçında forma giydi ve bu maçlarda 12 gol atıp 5 de asist yaptı. 3 de Copa del Rey maçında forma giyen Enes Ünal 2 de gol attı. Valladolid forması ile 2 sezonda resmi maçlarda toplam 71 maçta forma giyip, bu maçlarda 14 attıp 5 de asist üretti.

2020 yazında 9 milyon avro bedelle Getafe'ye transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk milli takımlarında oynadığı 37 maçta 33 gol attı.

FUTBOL KARİYERİ

2013-2015 - Bursaspor

2015-2015 - Manchester City

2015-2016 - Genk (kiralık)

2016- 2016 - NAC Breda (kiralık)

2016- 2017 FC Twente (kiralık)

2017- 2020 Villareal CF

2018 - 2020Real Valladolid (kiralık)

2020 - Getafe

Millî Takım Kariyeri :

2012-2013 - Türkiye U-16

2012-2014 - Türkiye U-17

2014 - ------ - Türkiye U-19

2013-2015 - Türkiye U-21

2015- ------ - Türkiye