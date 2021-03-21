Enes Ünal'ın golü Getafe'ye beraberliği getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Enes Ünal'ın golü Getafe'ye beraberliği getirdi

21.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:28
Enes Ünal'ın golü Getafe'ye beraberliği getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Getafe, konuk ettiği Elche ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Getafe, konuk ettiği Elche ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada Elche, 20. dakikada Pere Mila'nın golüyle öne geçerken, Getafe'nin beraberlik golü 60. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Maçın 84. dakikasında Getafe'de Angel Rodriguez'in kullandığı penaltıda, kaleci Edgar Bahia güzel bir kurtarışla golü önledi.

Bu sezon 8. beraberliğini alan Getafe, 29 puanla 14. sırada bulunurken, Elche 25 puanla 17. sırada yer aldı.

Enes Ünal ligde ilk golünü attı

Enes Ünal, Getafe formasıyla La Liga'daki ilk golünü attı.

Milli futbolcu, 23 Haziran 2020 tarihinden (O dönem Valladolid'de oynuyordu) bu yana La Liga'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Madrid bölgesinin takımı olan Getafe'de ilk sezonunu geçiren Enes, ligde bu zamana kadar 8'i ilk 11'de, 12'si yedeklerden gelerek olmak üzere toplam 20 maçta oynadı.

Son haftalarda olduğu gibi Elche karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 86. dakikada yerini Dario Poveda'ya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Hande Erçel Demet Akalın
Spor Hakan Özmert Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Enes Ünal'ın golü Getafe'ye beraberliği getirdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 19:31:00. #1.14#
title