Enes Ünal'ın eşi kimdir? Lisa Smellers kaç yaşında, aslen nerelidir?

Milli Takım ve Getafe'nin başarılı forveti Enes Ünal'ın kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa Smellers ile 2019 yılında dünya evine girmişti. Peki Lisa Smellers kimdir? Lisa Smellers kaç yaşında, aslen nerelidir?