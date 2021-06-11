Enes Ünal'ın eşi kimdir? Lisa Smellers kaç yaşında, aslen nerelidir?
Milli Takım ve Getafe'nin başarılı forveti Enes Ünal'ın kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa Smellers ile 2019 yılında dünya evine girmişti. Peki Lisa Smellers kimdir? Lisa Smellers kaç yaşında, aslen nerelidir?
Milli Takım ve Getafe'nin başarılı forveti Enes Ünal'ın kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa Smellers ile 2019 yılında dünya evine girmişti. Peki Lisa Smellers kimdir? Lisa Smellers kaç yaşında, aslen nerelidir?
LİSA SMELLERS KİMDİR?
8 Şubat 1995 doğumludur. Belçikalı olan Smellers Enes Ünal gibi futbolcudur. Lisa Smellers, Instagram'da 14 binden fazla takipçiye sahip. Lisa Smellers Kova burcudur.