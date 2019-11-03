Enes Ünal bu sezon ilk golünü attı, Valladolid kazandı

İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, evinde Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

03.11.2019 16:36
Enes Ünal bu sezon ilk golünü attı, Valladolid kazandı

 İspanya La Liga'nın 12'nci haftasında oynanan mücadelede milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, evinde Mallorca'yı 3-0 mağlup etti. Müsabakada Real Valladolid'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Fernandez, 50'nci dakikada penaltıdan Enes Ünal ve 90+4'üncü dakikada Ramirez kaydetti.

Milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken bu sezonki ilk golünü 50'nci dakikada penaltıdan attı.

 


Kaynak: DHA
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