Sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla geniş kitlelere ulaşan psikiyatrist Dr. Muhammet Enes Özel, gündemdeki açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Fenomen doktorun hayatı ve kariyeri araştırma konusu olurken, birçok kişi "Enes Özel kimdir, kaç yaşında?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Enes Özel kimdir? Fenomen doktor psikiyatrist Muhammet Enes Özel kaç yaşında? İşte, detaylar…

ENES ÖZEL KİMDİR?

1988 doğumlu Dr. Muhammet Enes Özel, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici içeriklerle tanınan bir psikiyatrist ve içerik üreticisidir. Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda yayınladığı mizahi, toplumsal ve psikoloji temalı videolarıyla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Enes Özel kimdir

Tıp eğitimini tamamladıktan sonra psikiyatri alanında uzmanlaşan Enes Özel, hem mesleki bilgisi hem de kendine has üslubuyla dikkat çekmiş, özellikle genç kitle arasında popülerlik kazanmıştır. Sosyal medyada aktif olması ve güncel konulara değinen yorumlarıyla zaman zaman tartışmaların odağında da yer almıştır.