Enes'li Villarreal, Astana'ı 3-1 Mağlup Etti
UEFA Avrupa Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında Enes Ünal’ın da formasını giydiği İspanyol ekibi Villarreal, Kazakistan takımı Astana’yı 3-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanyol ekibi Villarreal, Kazakistan takımı Astana'yı 3-1 mağlup etti. Villarreal formasıyla ilk golünü ligde Real Betis'e atan Enes Ünal, bu akşamki karşılaşmada bir asist yaptı.
UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Villarreal, sahasında Kazakistan ekibi Astana karşılaştı. 10. dakikada Nicola Sansone, İspanyol ekibini 1-0 öne geçirirken, 68. dakikada konuk ekip Yuri Logvinenko ile eşitliği sağladı. (1-1) 75. dakikada Enes Ünal'ın asistinde Bakambu Villarreal'i yeniden öne geçirdi. 77. dakikada Denis Cheryshev maçın skorunu belirledi. (3-1) - İSTANBUL