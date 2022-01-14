Enes Kara'nın ölümüne ilişkin Elazığ Valiliğinden açıklama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Fırat Üniversitesi öğrencisi Enes Kara'nın vefatı hepimizi derinden üzmüştür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine de açıklama yapma ihtiyacının doğduğu aktarılarak, Valilikçe Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ilgili kanunlara dayanarak, 8 Şubat 2021'den itibaren 15'er gün süreyle sürekli şekilde, kararda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, açık hava toplantısı, yürüyüş, miting ve benzeri etkinlikler için kısıtlama tedbirleri uygulanması kararlaştırıldığı kaydedildi.

Tedbir kararlarının Kovid-19 salgını kapsamında düzenli olarak alındığına işaret edilen açıklamada, bu kararın bahse konu intihar olayı ile bir ilgisinin bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Karşıyaka Mahallesi'nde 2020 yılında yaz aylarında meydana geldiği iddia edilen cinsel istismar olayı ile ilgili 23 Kasım 2021'de yapılan ihbar üzerine cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınması talimatının verildiği, kolluk birimlerince yapılan araştırma sonucu şüpheli M.K'nin 31 Aralık 2021 günü yakalanarak, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı, M.K'nin Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasının devam ettiği belirtildi.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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