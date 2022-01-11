Enes Kara nasıl öldü? Enes Kara nasıl neden ve nasıl intihar etti? İşte detaylar!

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Kara'nın paylaştığı video ve bir binanın 7. katından atlayarak hayatına son vermesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, genç üniversitelinin babası Mehmet Kara yaşananları canlı yayında anlattı. Gelişme sonrası Enes Kara nasıl öldü? Enes Kara neden intihar etti? konuları araştırıldı.

ENES KARA NASIL ÖLDÜ?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın yaşadığı binanın hemen yanındaki bir apartmanın 7. katından atladığı ve bu sırada olay yerinden geçmekte olan 112 Acil Servis çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı belirtildi. Cenazesi bu sabah ailesi tarafından Hatay'a götürülen Kara'nın ölüm nedenine ilişkin adli tıp ön raporunda da ölümün yüksekten düşmeye bağlı meydana geldiği aktarıldı.

ENES KARA KİMDİR?

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi. Kara, olaydan önce çektiği videoda ise kaldığı yurtta baskılara maruz kaldığını ve psikolojik olarak yorulduğunu söyledi. Üniversite yetkililerinden alınan bilgilere göre de, Kara'nın son 1 aydan bu yana birçok dersine girmediği ve içine kapanık olduğu da kaydedildi.

Kara çektiği videoda ailesinin zoruyla yurtta kaldığını söyleyerek, "Hiç kalmak istemememe ve bunu aileme defalarca söylemiş olmama rağmen bu yurtta kalmaya devam ediyorum. Defalarca söyledim ama beni burada kalmaya zorladılar" ifadelerini kullandı. Yurtta kendisine sadece 3 saat ayırabildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etti: "3 saat gibi bir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum. Çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum. Özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."

ENES KARA'NIN ARKADAŞLARI ANMA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Enes Kara için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde anma töreni de gerçekleştirildi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde düzenlenen anma törenine katılan arkadaşları, saygı duruşunun ardından fakülte önüne karanfil bırakarak açıklamalarda bulundu.

Arkadaşları Enes Kara için toplandıklarını belirten Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep İlayda Baykendi, "Aldığımız haberle hepimiz derinden sarsıldık. Üzüntümüzü dile getirebilecek durumu ifade edebilecek tek bir kelime bulmak imkansız. Bugün burada Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Enes'in arkadaşları olarak Enes'i anmak için toplandık. Enes sen her zaman kalbimizde olacaksın" dedi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet