Enes Kara kimdir? Enes Kara intihar mı etti, öldü mü? FÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara kimdir, kaç yaşında, neden öldü?

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ENES KARA KİMDİR? ENES KARA ÖLDÜ MÜ, İNTİHAR MI ETTİ?

Enes Kara 20 yaşında ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. Enes Kara'nın cansız bedeni sabah saatlerinde Elazığ Hilalkent Mahallesi'nde 8 katlı binanın önünde bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yapılan incelemelere göre üniversite öğrencisinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Batuhan Çolak'ın haberine göre Enes Kara intihar etti ve geride video kaydı paylaştı.

Batuhan Çolak'ın paylaştığı tweet:

Enes Kara, henüz 20 yaşında, tıp fakültesi 2.sınıf öğrencisiydi. Bugün intihar ederek yaşamına son verdi. Enes'in geride bıraktığı video ve not çok önemli.

Zorunlu olarak cemaat yurdunda kaldığını ve hayattan nasıl koparıldığını tek tek anlatıyor: "Yaşama sevincimi kaybettim."

Enes Kara'nın bıraktığı nottan bir bölüm (Notların tamamı için Twitter'a bakabilirsiniz):

"Ya nerden başlasam bilemiyorum şöyle diyim tıp okuyorum ve notlarım berbat bir durumda elimden geldiğince çalışıyorum ama olmuyor(ki çalışmak için pek de vaktim olmuyor ilerde anlatacağım) sınıfı geçemeyeceğim bu gidişle.

Hadi daha kolay bir üniye geçtim mezun olunca TUS var köpek gibi çalışman gerekiyor hadi ona da çalıştım sonra asistan oluyorsun ve mobbinge maruz kalıyorsun, uzun sürelerde sıkça nöbet tutuyorsun, psikolojik-fiziksel şiddete maruz kalabiliyorsun daha da uzar kısacası insancıl şartlarda çalışamıyorsun, gençliğini çürütmenin, emeklerinin karşılığını alamıyorsun ve sorunlar uzman olunca da bitmiyor bitse bile hayatımın önümdeki 10 yılına tekabül ediyor bu süre, aldığın maaş da 8k falan hadi 10 olsun yoksulluk sınırını bile geçemiyor.

Tıp okuyan konuştuğum herkesin hedefi yurt dışına gitmek zaten internette azcık araştırırsan az buçuk anlarsın doktorların durumunu. Bunlara ek olarak dersleri anlamıyorum ilgim alakam falan da yok tıpa karşı. Başka bölüme geçsem başta işsizlik ve düşük maaş olmak üzere bir sürü başka sorun, devlette çalışmak istesen torpilin yoksa mülakatta eliyorlar falan falan.

..."

Enes Kara'nın video kaydını Twitter üzerinden izleyebilirsiniz.

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