Rus uçaklarının saldırısında ölen Enes Diyab'ın arkadaşı Hamid Kutayni ile röportaj Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) medya çalışmalarını yürüten ve Anadolu Ajansı (AA) için de serbest habercilik yapan Enes Diyab'ın iş arkadaşı Hamid Kutayni, arkadaşının rejim ve destekçilerinin işlediği suçları belgelediği sırada hayatını kaybettiğini söyledi.

Suriye'de Sivil Savunmanın (Beyaz Baretliler) medya çalışmalarını yürüten ve AA için de serbest habercilik yapan 23 yaşındaki Diyab, 21 Temmuz'da Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında görev başındayken yaşamını yitirmişti.

Diyab'ın mesai arkadaşı Kutayni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyab'ın hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Kutayni, "Enes'in ölmesi bizim için büyük bir kayıp. Enes, Esed rejimi ve destekçilerinin katliamlarını belgelerken şehit oldu. Yokluğundaki acı her gün daha da artıyor." dedi.

Enes'in Han Şeyhun'daki "katliamları" belgelerken şehit düştüğünü kaydeden Kutayni, "Enes gitti ancak onun rejim ve destekçilerinin katliamlarına ilişkin çektiği ve belgelediği dosyalar kaldı. Enes'i öldüren suçlu serbest dolaşırken, Enes aramızdan ayrıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA