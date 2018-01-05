Enes Batur'un Ödülü Geri Verilmesi İçin İmza Kampanyası Başlatıldı!

Enes Batur'un Ödülü İçin İmza Kampanyası Başlatıldı!

Enes Batur'un Ödülü Geri Verilmesi İçin İmza Kampanyası Başlatıldı!

Enes Batur'un Ödülü İçin İmza Kampanyası Başlatıldı! – Portal Genç

" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/fckHkdCNPfMsxFb-800x450-noPad.png'fit=300%2C169" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/fckHkdCNPfMsxFb-800x450-noPad.png'fit=662%2C372"/>2017 yılında Altın Kelebek Ödülü'nde "Youtuber – İnstagramer" olarak birinci seçilen Enes Batur'un geçtiğimiz hafta ödülünün alınması ile tepki odağı olmuştu. Enes Batur'un sevenleri ise ödülünün geri verilmesi için imza kampanyası başlattılar. Geçen hafta sizlerle bir gelişme paylaşmıştık o haberimizde Enes Batur'un YouTube kanalındaki uygunsuz davranışları nedeniyle Altın Kelebek Ödülü geri alınmıştı. Enes Batur ise […] More

Kaynak: Portalgenc

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