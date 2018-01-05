Enes Batur'un Ödülü Geri Verilmesi İçin İmza Kampanyası Başlatıldı!

Enes Batur'un Ödülü İçin İmza Kampanyası Başlatıldı! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/fckHkdCNPfMsxFb-800x450-noPad.png'fit=300%2C169" data-large-file="https://i2.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/fckHkdCNPfMsxFb-800x450-noPad.png'fit=662%2C372"/>2017 yılında Altın Kelebek Ödülü'nde "Youtuber – İnstagramer" olarak birinci seçilen Enes Batur'un geçtiğimiz hafta ödülünün alınması ile tepki odağı olmuştu. Enes Batur'un sevenleri ise ödülünün geri verilmesi için imza kampanyası başlattılar. Geçen hafta sizlerle bir gelişme paylaşmıştık o haberimizde Enes Batur'un YouTube kanalındaki uygunsuz davranışları nedeniyle Altın Kelebek Ödülü geri alınmıştı. Enes Batur ise […] More