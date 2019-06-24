Enes Batur, Sahte Evliliğin de Videosunu Yaptı, Youtube Trendlerde 1 Numara
Enes Batur evlendi haberlerinden sonra nedense çok az sayıda insan bunun gerçek olduğuna inanmıştı.
Enes Batur evlendi haberlerinden sonra nedense çok az sayıda insan bunun gerçek olduğuna inanmıştı. Haksız da değillermiş. Bir süre sonra bu evliliğin yalan olduğu ortaya çıktı.
Şimdi de o sahte evliliğin videosunu yayınladı.
Çok ilginç vaka ama trendlerde 1 numara olduğuna göre bir bildiği varmış.
Kaynak: TheGeyik
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Son Dakika Haberleri