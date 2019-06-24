Enes Batur, Sahte Evliliğin de Videosunu Yaptı, Youtube Trendlerde 1 Numara

Enes Batur, Sahte Evliliğin de Videosunu Yaptı, Youtube Trendlerde 1 Numara

Enes Batur evlendi haberlerinden sonra nedense çok az sayıda insan bunun gerçek olduğuna inanmıştı.

Enes Batur, Sahte Evliliğin de Videosunu Yaptı, Youtube Trendlerde 1 Numara

Enes Batur evlendi haberlerinden sonra nedense çok az sayıda insan bunun gerçek olduğuna inanmıştı. Haksız da değillermiş. Bir süre sonra bu evliliğin yalan olduğu ortaya çıktı.

Şimdi de o sahte evliliğin videosunu yayınladı.

Çok ilginç vaka ama trendlerde 1 numara olduğuna göre bir bildiği varmış.

Kaynak: TheGeyik

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