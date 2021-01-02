Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı

LÜKS ARAÇ PERT OLDU

Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz kasım ayında Etiler'de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.

YÜKLÜ BAHŞİŞ

Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipiyle önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşlarıyla City's AVM'den ayrılırken görüntülenen Batur, aracını getiren valelere yüklü miktarda bahşiş verdi.

Enes Batur'un kasım ayında yaptığı kazada Camaro SS marka aracı bu hale gelmişti.

Kaynak: Hürriyet