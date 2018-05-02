Enes Başar, Avrupa Güreş Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 67 kiloda milli güreşçi Enes Başar, bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı.

Enes Başar, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen organizasyonun 3'üncü gününde grekoromen stil 67 kilo 3'üncülük - 5'incilik müsabakasında Danimarkalı Fredrik Holmquist Bjerrehuus'u 5-4 mağlup etti.

Grekoromen stil 67 kiloda Avrupa üçüncüsü olan Enes Başar, galibiyetin ardından Türk bayrağıyla minderde tur attı.

ALTIN MADALYA RUSYA'YA GİTTİ

Bu kiloda Rus Artem Surkov altın madalya kazanırken, gümüş madalya Gürcü Bolkvadze'nin, diğer bronz madalya ise Ermeni Karen Aslanyan'ın oldu. Türkiye, grekoromen stil müsabakalarını 1 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Dağıstan'da düzenlenen şampiyonada 130 kiloda Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 67 kiloda Enes Başar ve 55 kiloda Ekrem Öztürk üçüncü oldu.