Enerya'nın WhatsApp İletişim Hattı uygulaması hizmete girdi
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Enerya'nın WhatsApp İletişim Hattı uygulaması hizmete girdi

Enerya'nın WhatsApp İletişim Hattı uygulaması hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Enerya'nın dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği WhatsApp İletişim Hattı uygulaması hizmete girdi.

Enerya'nın dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği WhatsApp İletişim Hattı uygulaması hizmete girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerya aboneleri 444 8 429 numarası üzerinden ulaşabilecekleri WhatsApp İletişim Hattı ile beklemeden, tuşlama yapmadan, bilgi girmeden sorularına yanıt alabilecek, göndermesi gereken evraklarını ve şikayetlerini iletebilecek.

Enerya Whatsapp İletişim Hattı'na hafta içi 08.00 ila 19.00, hafta sonu ise 08.00 ila 17.00 saatleri arasında ulaşılabilecek. Bu hat sayesinde engelli bireyler de Enerya'ya daha hızlı ulaşma olanağı elde edecek. Aboneler, Enerya WhatsApp İletişim Hattı üzerinden birçok işlem yapabilecek.

Şirket, bu yeni uygulamayla abonelerine Türkiye'de yaklaşık 40 milyon kişinin kullandığı WhatsApp üzerinden birçok doğal gaz işlemi için çözüm sunmayı hedefliyor. Aboneler evrak istenen durumlarda bu belgeleri Enerya WhatsApp İletişim Hattı üzerinden kolayca iletebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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