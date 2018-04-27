Enerya'nın "Lng ile Şehir Besleme Projesi"Ne Uluslararası Ödül

Doğalgaz dağıtım şirketi Enerya tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan, Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ile Şehir Besleme Projesi, uluslararası ödüle değer görüldü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Enerya'nın bazı ilçelere doğalgaz ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "LNG ile Şehir Besleme" projesi için şirkete, Hamburg'taki 3. Uluslararası LNG Zirvesi kapsamında düzenlenen LNG Awards 2018'de "Yılın En Yenilikçi LNG Servis Sağlayıcısı" ödülü verildiği belirtildi.

Projenin Konya'nın Beyşehir ve Karapınar, Karaman'ın Ermenek ve Erzincan'ın Tercan ve Çayırlı ilçelerinde uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, Enerya Genel Müdürü Aslan Uzun'un zirvede yaptığı değerlendirmelere de yer verildi. Uzun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Türkiye'de doğalgaz kullanmayan il ve ilçe kalmayacak" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Uzun, şunları kaydetti:

"Genişleme bölgelerine doğalgaz arzı sağlayabilmek için projelerimizi değerlendirirken önümüze coğrafi koşullar, maliyet ve zaman bakımından engeller çıktı. Bu engelleri aşmak için doğalgazın iletim hatları ile ulaşmasının teknik açıdan zor, inşaat maliyetlerinin yüksek ve inşaat süresinin uzun olduğu bölgeler için Türkiye'de ilk defa Enerya tarafından geliştirilmiş olan LNG ile Şehir Besleme Projesi'ni hayata geçirdik. Bu proje ile gaz, ticaret ve lojistik sektörlerini bir araya getirdik. Geleneksel yöntemlerle doğalgaz arzının sağlanmasının zor olduğu bölgeler için geliştirdiğimiz projemiz ile sektörümüze de cesaret verdik."