Enerya: "Niğde'de doğal gaz kullanımıyla yüzde 62 tasarruf sağlamak mümkün"

Enerya Kapadokyagaz Gaz Dağıtım AŞ İşletme Müdürü Özenç Gezgin, Niğde'de bir hanenin doğal gaz kullanımıyla yılda yaklaşık 2 bin 741 lira tasarruf sağlayabileceğini bildirdi.

Enerya Kapadokyagaz Gaz Dağıtım AŞ İşletme Müdürü Özenç Gezgin, Niğde'de bir hanenin doğal gaz kullanımıyla yılda yaklaşık 2 bin 741 lira tasarruf sağlayabileceğini bildirdi.

Gezgin, yaptığı yazılı açıklamada, yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmi ve 15 bin kilometre uzunluğundaki şebekeyle 10 il ve 56 ilçede yaklaşık 1,4 milyon aboneye hizmet verdiklerini ifade etti.

Bu yıl Niğde'de başlatılan projeler için 5,55 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarına işaret eden Gezgin, yıl sonuna kadar toplam 26 mahallede müşterilerini doğal gaz konforuyla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gezgin, planladıkları alt yapı çalışmaları için 4,25 milyon liralık yatırım bütçesi tahsis ettiklerini belirterek, "Bununla beraber yaklaşık 9,8 milyon lira yatırım yaparak 15 yıldır hizmet verdiğimiz Niğde'de toplam 78 bin 500 aboneye hizmet vermeyi hedefliyoruz. Son 3 yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük. Genel müdürlük ve 10 dağıtım bölgemizde yaklaşık 1000 çalışanımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gazın diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında ev ekonomisine önemli katkı sağladığının altını çizen Gezgin, "Tasarruf oranı şehrin coğrafi koşullarına ve iklime göre şekillenebiliyor. Niğde'de bir hanenin doğal gaz kullanımıyla yılda ev ekonomisine yaklaşık 2 bin 741 lira katkı sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Ekonomin yanı sıra temiz enerji olmasıyla da doğal gaz diğer yakıt türlerine göre en güvenli yakıt." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz kullanımın avantajlarına dikkati çeken Gezgin, şunları kaydetti:

"Kış koşullarının oldukça sert geçtiği Niğde'de doğal gaz kullanımıyla diğer yakıt türlerine göre ortalama yüzde 62 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Ancak bu tasarrufu sağlamak için bir dizi önlem almak gerekiyor. Bu önlemlerden ilki düzenli kombi bakımı. Ayrıca doğal gaz tüketimini minimize etmek için sabit bir ısıda kombiyi açık tutmak, radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamak, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmak, evi mantolamak ve oda termostatı kullanmak tasarruf sağlama noktasında yardımcı olabilecek diğer önlemler arasında."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş