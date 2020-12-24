Enerya Kapadokyagaz'dan verimli doğal gaz kullanımı için abonelerine tavsiyeler

Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'deki doğal gaz abonelerini kış hazırlıkları kapsamında tasarruflu ve güvenli doğal gaz kullanımına yönelik bilgilendirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, kombi bakımı, binaların yalıtımı ve yalıtıma bağlı ısı kaybı gibi konuların kışın enerji tasarrufu için önem taşıdığı ifade edildi.

Enerji tasarrufu için alınacak önlemlerin doğal gaz faturasında tasarruf sağlarken, enerji kaynaklarının da verimli kullanılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Kapadokyagaz Gaz Dağıtım AŞ İşletme Müdürü Özenç Gezgin, tüm dünyada temiz enerji olarak konumlandırılan doğal gazın, alternatif yakıt türlerine göre ev ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını belirterek, "Nevşehir'de bir hane doğal gaz kullanımıyla ev ekonomisine yılda yaklaşık 3 bin 97 lira katkı sağlayabilir. Bugün Nevşehir'de 668 kilometre doğal gaz hattımız ile Nevşehir Merkez, Avanos, Ürgüp ve Gülşehir ilçeleri ile Nar ve Sulusaray beldelerindeki 54 mahallede 68 bin 690 konut, 2 bin 600 konut dışı abonemiz ile sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gezgin, doğal gaz kullanmaya başlamadan önce baca ve kombi bakımlarının yaptırılması gerektiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Diğer yanda doğal gaz tercih edenlerin bazı tedbirler alması da büyük önem taşıyor. Bu önlemlerden ilki düzenli kombi bakımı. Ayrıca doğal gaz tüketimini minimize etmek için kombiyi sabit bir ısıda açık tutmak, radyatörlerin önünü eşya ile kapatmamak, evin kullanılmayan alanlarındaki radyatörleri kapatmak, evi mantolamak ve oda termostatı kullanmak tasarruf sağlama noktasında yardımcı olabilecek diğer önlemler arasında. Havalandırma menfezleri de asla kapatılmamalıdır."

Gezgin, güvenli gaz kullanımı konusunda da, gaz kokusu hisseden abonelerin hemen ortamı havalandırarak sayaç vanalarını kapatmaları gerektiğini belirterek, böyle bir durumda abonelerin hiçbir müdahalede bulunmadan 187 Doğal Gaz Acil hattına bilgi vermeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay